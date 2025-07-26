Elazığ'da uyuşturucuya 10 tutuklama

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şüphelilere ve sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda, 28 parça halinde 1.390 gram sentetik kannabinoid, dört parça halinde 202,92 gram esrar, beş parça halinde 2,75 gram metamfetamin, bin 882 adet sentetik ecza, 85 kök Hint keneviri, bir adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait dört adet fişek ile bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Üç kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.