Elazığ'da yarı yıl tatili uzatıldı

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Deprem nedeniyle Elazığ'nın tamamında Malatya'nın ise 4 ilçesinde yarı yıl tatili uzatıldı...

Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, deprem çalışmalarına ilişkin son bilgileri vermek üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la birlikte kameralar karşısına geçti.

Soylu, "Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak" dedi. Açıklamaya göre Elazığ'daki Fırat Üniversitesi ise 17 Şubat'ta açılacak.

Depremde hasar gören 10 okulun da yıkılmasına karar verildiğini söyleyen Soylu, şunları söyledi:

"Depremin olduğu dakikadan bu dakikaya kadar Elazığ'da ve Malatya'da huzuru bozan, kamu düzenini zorlayan hiçbir asayiş olayının olmadığını büyük bir memnuniyetle iletmek isterim. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla deprem bölgesine 44 milyon lira kaynak aktarıldı."

64 YARALI HASTANEDE

Sağlık Bakanı Koca da deprem sonrası hastanelere başvuran 1607 kişiden 1543'ünün taburcu edildiğini söyledi. 7'si yoğun bakım olmak üzere 64 yaralının hastanelerdeki tedavisinin devam ettiğini kaydeden Koca, şöyle devam etti:

"Taburcu ettiğimiz hastalara sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Afetzedeler açısından psikolojik destek önemli. Korku ve kaygıyla karşılaşıyoruz. Şebeke suyunun kullanılabilir olup olmadığını belirlemek üzere inceleme yapıldı. Kullanıma uygun olduğu belirlendi."

ACİL YIKILMASI GEREKEN BİNA SAYISI 138

Ardından sözü Bakan Kurum aldı. "Devletimizin bütün birimleriyle burada yer aldık. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya gayret gösteriyoruz" diyen Kurum, hasar tespit çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Elazığ'da 58 yıkık binamız var. 568 ağır hasarlı, 531 de orta hasarlı binamız var. Acil yıkılması gereken 118 bina var. Malatya'da 430 yıkık, 4 bin 125 ağır hasarlı, 20 tanede acil yıkılması gereken binamız mevcut."