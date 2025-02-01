Elazığ'da yasa dışı avcılık yapan 7 kişiye idari ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak avlanma ile ilgili yaptığı denetimlerde 7 kişiye idari işlem uyguladı.

Elazığ'da yasa dışı avcılık yapan 7 kişiye idari ceza

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından av koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa aykırı olarak yasa dışı avcılık yapan 7 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Av koruma ve kontrol çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi.

İstanbul'un ocak ayı enflasyonu açıklandı

İstanbul'un ocak ayı enflasyonu açıklandı

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Hindistan'da dini festivalde izdiham! Çok sayıda ölü var

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...