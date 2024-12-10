Elazığ’da yoğun sis etkisini sürdürüyor

Elazığ’da dört gündür etkili olan yoğun sis, kent genelinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 5 metreye kadar düştü.



Sürücüler, trafikte ilerlemekte zorlanırken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bölgede havanın parçalı bulutlu geçmesinin beklendiği belirtilerek, “Bölgemiz genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir” denildi.