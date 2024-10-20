Elazığ’da yola çıkan ineğe çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde yola çıkan ineğe çarpan otomobilde bulunan 3 kişiden 2'si ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Karakoçan ilçesi Yalıntaş köyü yakınlarında meydana geldi. Selim B. yönetimindeki 34 TF 3220 plakalı otomobil, yola çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle inek ölürken, savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Elazığ Fetih Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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