Elazığ’da yola çıkan ineğe çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde yola çıkan ineğe çarpan otomobilde bulunan 3 kişiden 2'si ağır yaralandı.

Elazığ’da yola çıkan ineğe çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Karakoçan ilçesi Yalıntaş köyü yakınlarında meydana geldi. Selim B. yönetimindeki 34 TF 3220 plakalı otomobil, yola çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle inek ölürken, savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Fetih Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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