Elazığ'da yük treninin beş vagonu raydan çıktı

Elazığ'ın Maden ilçesinde maden cevheri taşıyan yük treninin 5 vagonu raydan çıktı. Vagonlardan 3’ünün devrildiği kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Elazığ'da yük treninin beş vagonu raydan çıktı

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı arasında sefer yapan maden cevheri taşıyan yük treni, bugün öğle saatlerinde ’ın Maden ilçesi Ziyartepe mevkiine geldiğinde 5 vagonu raydan çıktı. Vagonlardan 3’ü devrilirken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ölen ya da yaralanın olmadığı kaza sonrası ekipler, vagonların kaldırılması için çalışma başlattı.

Elazığ'da yük treninin beş vagonu raydan çıktı - 1

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