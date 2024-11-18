Elazığ’da yüksek kesimlerde sis etkili oldu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından uyarı yapılan Elazığ'da, yağış aralıklarla sürerken yüksek kesimlerde ise sis etkili oldu.



Görüş mesafesinin yer yer düşmesi sebebiyle sürücüler, yavaş ve kontrollü seyretmek zorunda kaldı. Şehir merkezi ve çevre yollarında etkili olan pus ve sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer azaldı.