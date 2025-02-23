Elazığ’da yumurtalar soğuktan dondu

Elazığ’da soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kent genelinde etkili olan ayazdan dolayı süs havuzları donarken binaların çatı kısmında da buz sarkıtları oluştu.

Elazığ’da yaşayan bir vatandaş ise, soğuk havanın etkisini göstermek için yumurtanın donduğu anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Yumurtanın kabuklarını soyan vatandaş, soğuktan donan yumurtayı bir kabın içerisine atarak o anları gösterdi.