Elazığ’da yumurtalar soğuktan dondu

Elazığ’da etkisini gösteren soğuk havadan dolayı, yumurtalar dondu. O anları bir vatandaş kabuğundan ayırarak gösterdi.

Elazığ’da yumurtalar soğuktan dondu

’da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kent genelinde etkili olan ayazdan dolayı süs havuzları donarken binaların çatı kısmında da buz sarkıtları oluştu.

Elazığ’da yaşayan bir vatandaş ise, soğuk havanın etkisini göstermek için yumurtanın donduğu anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Yumurtanın kabuklarını soyan vatandaş, soğuktan donan yumurtayı bir kabın içerisine atarak o anları gösterdi.

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