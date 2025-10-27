Elazığ'da zincirleme kaza: Dört yaralı
Elazığ'da iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında dört kişi yaralandı.
Elazığ'da zincirleme trafik kazasında dört kişi yaralandı.
Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 AFG 343 plakalı otomobil 23 AER 025 plakalı motosiklet ve 23 EK 025 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada dört kişi yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların haberi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Etiketler :
- Zincirleme Kaza
- Trafik Kazası
- Elazığ