Elazığ'daki 4,9'luk deprem 5 yıl önceki depremin artçısı niteliğinde

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.09'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.09'da merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 11,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



Deprem, Malatya ve Adıyaman'da da hissedildi.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"



Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, deprem sonrasında ilde AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı belirtilerek, bütün birimlerin depremin ildeki etkilerini yakından takip ettiği bildirildi.

