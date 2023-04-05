Elazığ'daki aile katliamında yeni ayrıntı

Elazığ'da katledilen aile fertlerinin yataklarında başlarından silahla vurulmuş halde bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, geçen hafta çarşamba günü merkez Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak'ta meydana geldi.



Öğretmen Hüseyin Fırat ile ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası evden çıkan ve bir süre sonra geri dönen Hüseyin Fırat, yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı.



Hüseyin Fırat babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut'u vurarak öldürdükten sonra silahı başına dayayarak intihar etti.



6 kişinin cansız bedenleri, iki savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.