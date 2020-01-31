Elazığ'daki Ulu Cami'nin minaresi 864 yıldır depremlere meydan okuyor

Harput'ta yüzyıllara meydan okuyan Ulu Cami, 1156 yılında Artuklu beylerinden Kara Arslan tarafından inşa edildi. Kesme taştan yapılan caminin Selçuklu motifleriyle bezeli minaresi de prizmal bir kaide üzerine taş örgüyle yapıldı. Çeşitli efsanelere de konu olan minare doğuya doğru 7 derecelik eğik durmasıyla ünlendi.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler’in haberine göre, minare son Elazığ depreminden sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından incelemeye alındı ve zarar görmediği belirlendi. Ancak muhtemel depremlere ve diğer doğal etkilere karşı gerekli tedbirlerin belirlenmesi için 'bilim heyeti' oluşturulmasına karar verildi.



Fırat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Prof. Dr. İsmail Aytaç "Minareyi sabitlemek de olduğu gibi bırakmak da riskli. Ulu Cami'nin minaresi 3.5 derece eğimli Pisa kulesi de dahil dünyada ayaktaki en eğik kule tipi yapı olarak kabul ediliyor" dedi.