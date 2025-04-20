Elbise askısı minik Meryem'i öldürüyordu
Bursa'da iki yaşındaki bir kız çoçuğu, yerde bulduğu elbise askısının üzerine düşünce elbise askısı çocuğun çenesine saplandı.
İki yaşındaki kızı çocuğu ölümden döndü. Huzur Mahallesi Ulusoy Sokak’taki bir evde yaşayan Meryem B. yerde bulduğu askıyı oynarken ağzına soktu. Askının kancası, yere düşen çocuğun çenesine saplandı.
Acılar içinde kalan Meryem B. ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çocuğun çenesine saplanan askı operasyonla çıkarıldı. Meryem B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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