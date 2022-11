Elektirikler ne zaman gelecek? İstanbul'un birçok noktasında (Sancaktepe, Avcılar, Beşiktaş, Ataşehir, Kadıköy...) elektrik kesintisi yaşanıyor

AYEDAŞ ve BEDAŞ Anadolu ve Avrupa Yakası'nda gerçekleşen elektrik kesintileri anlık olarak paylaşılıyor. Elektrik kesintisinden etkilenen vatandaşlar, planlı kesinti programını inceliyor.



AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI (30 KASIM)



SANCAKTEPE, İlçesi'nde şu an 9 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.



ATAŞEHİR, İlçesi'nde şu an 6 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.



BEYKOZ, İlçesi'nde şu an 11 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.



ÇEKMEKÖY, İlçesi'nde şu an 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.



KADIKÖY, İlçesi'nde şu an 8 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.



KARTAL, İlçesi'nde şu an 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.



MALTEPE, İlçesi'nde şu an 5 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.



PENDİK, İlçesi'nde şu an 6 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.



SULTANBEYLİ, İlçesi'nde şu an 6 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.



TUZLA, İlçesi'nde şu an 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.



ÜMRANİYE, İlçesi'nde şu an 8 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.



ÜSKÜDAR, İlçesi'nde şu an 10 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI



ARNAVUTKÖY



NO: 34548044



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALPGİRAY, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EMRE, GÜLAÇTI, KEMALİYE, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, TÜRKSOY, ULUDOĞAN, YEŞİLAY, ZİYALI, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 30/11/2022 09:30:00 - 30/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34548045



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AZİZİYE, MECİTÖZÜ, MÜDEBBİR, MÜSLİM, OLTU, TOROS, ÖZKUL, ŞENOL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk bölgelerinde 30/11/2022 09:30:00 - 30/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



AVCILAR



NO: 34549421



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah 19 MAYIS, AHMET UĞUR, AHREN, AKVERDİ, ALTINTAŞ, ALİ ERDOĞAN, ALİ GÜLMEZ, ARALIK, ARDA, ARKADAŞ, ASİL, AYHAN, AYKUTLU, AZİZ, AZİZE ÇIKMAZI, AŞIK VEYSEL, BAHÇIVAN, BALCI, BALCIBÜK, BASIN, BAĞLARİÇİ, BAŞÖĞRETMEN ALİ KARAY, BULUT, DEVRİM, EFLATUN, ELFİDA, FEYYAZ UÇAR, FİDANLIK, FİRUZ AĞA, FİRUZKÖY BULVARI, GÖL, GÖL BOYU, HANDE, HARMAN, HASAN ÖNEL, HAVUZ ÜSTÜ, HİLMİ ÜNAL, KABATAŞ, KADİR ÖZDEMİR, KARA ALİ, KARAGÖZ, KARAY, KATIKÇI, KEMAL, KOCADERE, KONFOR, KORUTÜRK, KOSPAK, KURTER, KİRAZLI BAHÇE, LABİRENT, MALKOÇ, MEHMET AKİF, MERMER, MEVLANA, MEZARLIK ALTI, MEZARLIK ÜSTÜ, MUSTAFA KEMAL PAŞA, OKUL, OZAN, PARK, PEHLİVAN, PEMBE, POYRAZ, SÜVARİ, SİVİL SAVUNMA YOLU, TEKSOY, UFUK, UZUN, YALDIZ, YALIN, YAĞMUR, YEDİVEREN, YENİ, YILMAZ, YURTSEVER, ÇAĞAN, ÇİÇEKBAHÇESİ, ÖZKAN, İLKNUR, İNÖNÜ, ŞAFAK sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah KAYABAŞI sk / YEŞİLKENT mah G-222 sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 110. sk bölgelerinde 30/11/2022 09:00:00 - 30/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34547064



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah AZİM, HANDAN, MÜRVET, ÇEVRE sk bölgelerinde 30/11/2022 09:00:00 - 30/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



BEYOĞLU



NO: 34514175



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah DALFES, DEVŞİRMELER, EBÛRIZA DERGAHI, ELMAS TRAŞ, ERMEYDANI, HACI ZEYNEL, KOKOROZ, KURTOĞLU, SAHANCI, YENİ ASIR sk bölgelerinde 30/11/2022 10:00:00 - 30/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



ÇATALCA



NO: 34552159



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah ALADAĞ, ANI, AY, AŞİYAN, BALLI, BERNA, CUMA, CÖMERT, CİHANŞAH, EMEK, FERAH ÇIKMAZI, GÜLDESTE, HAFIZ EFENDİ, HAŞİM HOCA, HUZUR, KARACA, KARACAKÖY, KULELİ, KÜLTÜR, MUSTAFA KEMALPAŞA, NARİN, NEŞELİ, PİRİ REİS, RÜŞTÜ, SADAKAT, SAMANYOLU, SEFER, SERÇE, SULTAN FATİH, TAHA, ULUCAN, ZÜMRE ÇIKMAZI, ŞEN, ŞEREF sk bölgelerinde 30/11/2022 09:00:00 - 30/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



EYÜPSULTAN



NO: 34551275



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU, İSTANBUL sk bölgelerinde 30/11/2022 10:00:00 - 30/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34547784



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BALMUMCU, BÜLBÜLDERE, KERİMAĞA, ZEYNEP HATUN, İDRİS KÖŞKÜ sk / İSLAMBEY mah 3.LEYLAK, VEDAT TEK, YAHYA GALİPBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah BÜLBÜLDERE, ÇEŞME ÜSTÜ, ÇEŞME ÜSTÜ ARA, ÇUKURTARLA sk bölgelerinde 30/11/2022 12:00:00 - 30/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



FATİH



NO: 34551152



İSTANBUL FATİH ilce -SÜMBÜL EFENDİ mah sk bölgelerinde 30/11/2022 14:00:00 - 30/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



KAĞITHANE



NO: 34551336



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKGÜLLÜ, ALAYBEY, AYŞİN, BAHÇELER, BİNNAZ, ESKİ BEŞİKTAŞ, NURTAÇ, SEVİLEN, ÇAMPARK, İLKNUR, ŞEVKETPAŞA, ŞİFA sk bölgelerinde 30/11/2022 10:00:00 - 30/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ



NO: 34548179



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ACABUGA, ACUN, ARAL, ATA EREN, AÇIK, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİRCİ, DEMİRTUNÇ, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERYAMAN, ERÜSTÜN, GÖKUN, GÜRCÜ, GÜRSOY, HARMAN PINAR, HARMANDAR, KAYMAK, KIRKAHVE, KURFALLI, MENDERES, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NURGÜN, POMAK, SİNCAN, TAŞKIRAN, YALÇINKAYA, ZÜRAP AKAR sk bölgelerinde 30/11/2022 09:00:00 - 30/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34551489



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AŞİNA, BAŞARIR, DEMİRYURT, ERTUĞRULBEY, FİRUZE, GÜLLAÇ, GÜLLÜ, GÜREŞ, HARMAN, HERCAİ, HURİ, KOCATEPE, MELİSA, MUHABBET, ORAK, PALA, RAFİNE, RÜYAM, SARIÇİÇEK, SELÇUKLULAR, SERHAT, TIRPAN, TOMRUK, TOMURCUK, TUTKU, YAZMALI, YULAF, ZİYARET, İLKER sk / GÜMÜŞYAKA mah BAĞDAT, GÖKÇEKENT, KATRANLI, OLUKPINAR, SERHAT, YERBAĞI, İKİZÇINAR sk bölgelerinde 30/11/2022 09:00:00 - 30/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34547646



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ATAÇ, DUYAR, GÜNTEKİN, GÜVENLER, GİRAY, HAKDEMİR, KARADUMAN, KİRİŞHANE, ORTAKLAR, PEKGÖZ, SEZGİ, TEVFİK FİKRET, YALIKÖY, ÖZDAĞ sk bölgelerinde 30/11/2022 14:00:00 - 30/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.