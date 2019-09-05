VEDAŞ İşletme Müdürlüğü ekipleri, Kırkbulak köyünde borcu bulunduğu belirtilen su deposunun elektriğini kesti.



İlçe merkezinin su ihtiyacının karşılandığı depoda jeneratör kullanan belediye ekipleri de VEDAŞ binasında inceleme yaptı.



İncelemelerde binanın ruhsatsız ve altyapı sorununun olduğunu, bahçesinde kaçak su şebekesinin kullandığını tespit eden ekipler, çalışanları dışarı çıkararak binayı mühürledi.



VEDAŞ binasına giden yolları belediyenin iş makineleriyle kapatan ekipler, tespit ettikleri kaçak su şebekesini de mühürledi.



Belediye Başkan Vekili Mazhar Şeflekçi ve Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, binaya gelerek VEDAŞ İşletme Müdür Vekili Erdem Karaman ile görüştü.



Belediye Başkan Yardımcısı Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, mühürledikleri binanın altyapı, ruhsat ve kaçak su sorunu olduğunu söyledi.



Kanunlar çerçevesinde işlem başlattıklarını ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:



"Ana şebeke su deposunun elektriği VEDAŞ tarafından kesilmiş durumda. Bu, sadece belediyeyi ilgilendiren bir konu değil. Vatandaşın mağduriyeti söz konusu. Şu an jeneratör ile enerji sıkıntısını giderip ilçeye su veriyoruz. Vatandaşın su ihtiyacı karşılansın, vatandaş mağdur olmasın diye elimizden geleni yapıyoruz. Belediyenin VEDAŞ'a önceki dönemlerden kalma su borcu var. Yapılandırma yapılmış ve bu çerçevede ödemelerimizi yapıyoruz. En son bir hafta önce de onlara ödeme yapmıştık ama buna rağmen su deposunun elektriğini kesmişler. Elektrik kesintisinin normale dönmesi ve bu konunun düzeltilmesi amacıyla mahkemeye başvurduk. Kararın çıkmasını bekliyoruz. Buradaki kanalizasyon ve su şebekesi işlemleri tamamlandıktan sonra, binanın ruhsat durumunun tamamlanmasıyla mührü tekrar sökeceğiz."



VEDAŞ İşletme Müdür Vekili Karaman da belediyenin 17 milyon lira elektrik borcu bulunduğunu ve talimatlar doğrultusunda su deposunun elektriğini kestiklerini kaydetti.



