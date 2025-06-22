Elektriği kontrol etmek için trafoya çıkan çiftçi akıma kapıldı
Ankara'da elektrik kesintisini kontrol etmek için direğe tırmanan ve tafodaki kablolara temas eden çiftçi akıma kapılarak yaralandı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, elektrik kesintisini kontrol etmek isteyen çiftçi yaralandı.
Olay, Tacettin Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, trafoda yaşanan sorun nedeniyle çiftçi Duran Koç, elektrik direğine tırmandı.
Burada kablolara temas eden Koç elektrik akımına kapıldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Duran Koç, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralanan Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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