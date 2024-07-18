Elektrik akımı faciası soruşturması: 27 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Son dakika haberi! Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Bilirkişi ön raporu çerçevesinde sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İZSU Genel Müdürlüğü ve Gdz Elektrik çalışanı 27 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerin ailelerinden oluşan bir grup, sevk işlemi sırasında Asayiş Şube Müdürlüğü binası önünde toplanarak alkışlarla "adalet istiyoruz" sloganı attı.



Soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin de yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.



5 KİŞİ HAKKINDA DAHA GÖZALTI KARARI



İzmir'de, sağanak yağış sırasında su birikintisinden geçmeye çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye çıkarılan 27 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Bu arada belge, beyan ve delillerin değerlendirilmesi sonucu 5 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

