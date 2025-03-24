Elektrik akımı faciasında can veren İnanç Öktemay'ın ailesinden yeni karar

ÖKTEMAY'IN AİLESİ DAVADAN ÇEKİLDİ



Duruşma öncesinde İnanç Öktemay'ın ailesinin davadan çekildiği öğrenildi.



Ailenin avukatı tarafından sunulan dilekçede, kusurluların tespiti için adli sürecin başladığını, yarguılamanın devam ettiği dile getirildi.



"Yaşanan bu talihsiz olayda mahkeme heyetinin gösterdiği hassasiyet ve duyarlılık, müvekkillerin acısını bir nebze de olsa hafifletmiştir." denilen dilekçede "İnanç Öktemay vefat etmiştir, maalesef bir daha geri gelmeyecektir. Müvekkillerimiz bu acı ile yaşamayı öğrenmeye çalışmaktadırlar. Yaşanan bu süreç müvekkillerimizi manen çok üzmüş ve çok yormuştur. Kimseye kin beslememişlerdir, beslemeyeceklerdir. Bu 'elim olay' herkes için çok ağır bir sınav olmuştur. Kimin kusurlu olduğuna karar vermek, elbette sayın mahkemenin görevidir." denildi.



"SANIKLAR HAKKINDAKİ ŞİKAYETİMİZDEN VAZGEÇİYORUZ"



Dilekçenin devamında şu ifadelere yer verildi:



"Müvekkillerimizin kalben düşünceleri de kimsenin böyle büyük bir acı ile sınanmaması yönündedir. Talihsiz olayın yaşandığı süreçten bu yana yanımızda olan, duruşma süreçlerinde, savunmalarda hassasiyet göstererek acımızın katlanmamasına özen gösteren ve son süreçte hukuki süreci uzatmamak adına tazminat hukuku alanında üzerine düşeni yapan GDZ yönetimi ve destek veren çalışanlarına, baş sağlığı dileyen sanık ve ailelerine müvekkillerin acısını bir nebze de olsa anladıkları ve süreci zorlaştırmadan üzerlerine düşeni yaptıkları için müteşekkiriz.



Zararın giderilmesine Argan Mühendislik de son süreçte katkıda bulunmuştur. Bu hususu da belirtmek isteriz. Tüm bu aktarılanlardan hareketle yaşanan acı olayda müvekkillerimizin yakını müteveffa Öktemay'ın diğer müteveffa Ceren'e yardım etmeye çalışan, iyilik yapan taraf olarak Öktemay'a yakışır şekilde yargılama sürecinden çekilme kararı aldık. Bu nedenle CMK'nın 243. maddesi gereğince katılma talebimizden feragat ediyor ve sanıklar hakkındaki şikayetimizden vazgeçiyoruz."



NE OLMUŞTU?



İzmir'de, 12 Temmuz saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak sebebiyle birçok ilçede sokaklar suyla dolarak sağanaktan korunmak isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz, suyla dolan yolda elektrik akımına kapılmıştı.



Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan İnanç Öktemay da akıma kapılmış, Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.



Soruşturma kapsamında ilk olarak gözaltına alınan 30 kişiden 14'ü tutuklanmıştı.