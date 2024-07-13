Elektrik akımı nedir, nasıl oluşur? Elektrik akımına kapılan kişiye nasıl yardım edilmeli?

İzmir Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıdan karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. Olay sosyal medya başta olmak üzere pek çok platformda tepkilere neden olurken elektrik akımıyla ilgili de araştırmalar başladı. Peki, elektrik akımı nedir, nasıl oluşur? Elektrik akımına kapılan kişiye nasıl yardım edilmeli?

Elektrik akımı nedir, nasıl oluşur? Elektrik akımına kapılan kişiye nasıl yardım edilmeli?

akımı, elektriksel akım veya cereyan, en kısa tanımıyla elektriksel yük taşıyan parçacıkların hareketidir. Elektrik akımı elektronların hareketiyle oluşur. Tıpkı suyun yüksek bir yerden aşağı doğru akması gibi elektrik akımı da yüksek elektrik potansiyelli bir noktadan düşük elektrik potansiyelli bir noktaya doğru akar.

Elektrik akımı nedir, nasıl oluşur? Elektrik akımına kapılan kişiye nasıl yardım edilmeli? - 1

ELEKTRİK AKIMININ SONUÇLARI

akımından kaynaklı en ciddi zararlar elektrik çarpmalarıdır. Elektrik çarpmasının etkileri pek çok etkene dayanır. En önemli etkenler akımın şiddeti, elektriksel temasın yapısı, etkilenen uzuvların durumları, akımın vücutta takip ettiği yol ve akım kaynağının gerilimidir. Çok zayıf bir akım sadece bir karıncalanmaya neden olurken, deriden geçen şiddetli akımlar ciddi yanıklara hatta kalpten geçen akımlar kalp krizine bile sebep olabilir.

Kontrol dışı elektrik kaynaklı ısınmalar da tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Fazla güç taşıyan kablolar yaygın bir yangın sebebidir. Cepte birlikte taşınan madeni paralar ve bir AA Pil kadar küçük bir güç kaynağı bile kısa devre sonucu hızlıca ısınıp deride yanıklara sebep olabilir.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KİŞİYE NASIL YARDIM EDİLMELİ?

Öncelikle vücuduna elektrik akımı gelmeye devam eden kişiye asla dokunmayın. Böyle bir durumda yapılması gerekenin elektrik akımının kesilmesi ardından sağlık ekiplerine verilmesi gerektiği belirtiliyor. Eğer yaralının solunumu ve kalbi durduysa, ilk yardım tecrübesi olan birinin sağlık ekiplerini beklemeden müdahale etmesi gerekiyor.

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