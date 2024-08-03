Elektrik akımı yine can aldı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde inşaat halindeki evlerinde sulama yaparken elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Batuhan Vahap Akbaş yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elektrik akımı yine can aldı

İlçeye bağlı Aliçeri Mahallesi’nde Batuhan Vahap Akbaş, babası Ferhat Akbaş ile yeni yaptırdıkları evin betonuna su tutarken üstten geçen elektrik teline temas edince akıma kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batuhan Vahap Akbaş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Batuhan Vahap Akbaş'ın cenazesi otopsi için Adli Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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