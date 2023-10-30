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Elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mersin'de tadilattaki evin dışında bırakılan elektrik kablosuna dokunduğu sırada akıma kapılan 6 yaşındaki Yağmur yaşamını yitirdi.

Elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

'in Tarsus ilçesi Kösebalcı Mahallesi'ndeki tadilatta olan evin bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan Yağmur Girgin, bina dışında kalan kablosuna dokunduğu sırada akıma kapıldı.

Çocuğun ve yanındaki arkadaşlarının çığlığı üzerine bölgeye giden Girgin'in ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, ev sahibi ve elektrik tesisatını yapan firmadaki görevlilerin ifadesine başvurdu.

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