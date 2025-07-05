Elektrik akımına kapılan adam öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan adam öldü

Kırsal Surtepe Mahallesi'nde, tarımsal sulamada kullanılan su dinamosunu tamir etmek amacıyla Fırat Nehri'ne giren Yusuf Çemberlitaş (35) akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan Çemberlitaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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