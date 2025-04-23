Elektrik akımına kapılan anne-kız hayatını kaybetti

Osmaniye'de elini yıkadığı sulama kanalında elektrik akımına kapılan kız çocuğu ile onu kurtarmak isteyen annesi hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan anne-kız hayatını kaybetti

’nin Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi'nde evlerinin yanından geçen sulama kanalında

Elektrik akımına kapılan anne-kız hayatını kaybetti - 1

elini yıkamak isteyen Özlem Ü. (6) akımına kapıldı. Kızını kurtarmak isteyen anne Cennet Ü. (37) de akıma kapıldı.

Ağır yaralanan anne ile kızı, çevredekiler tarafından özel araçla kaldırıldıkları Toprakkale Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası bölgenin elektriği kesilirken, sulama kanalı ve çevresinde kaçak akımın kaynağını bulmak için çalışma başlatıldı.

Elektrik akımına kapılan anne-kız hayatını kaybetti - 2
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