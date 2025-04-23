Elektrik akımına kapılan anne-kız hayatını kaybetti

elini yıkamak isteyen Özlem Ü. (6) elektrik akımına kapıldı. Kızını kurtarmak isteyen anne Cennet Ü. (37) de akıma kapıldı.



Ağır yaralanan anne ile kızı, çevredekiler tarafından özel araçla kaldırıldıkları Toprakkale Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.