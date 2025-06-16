Elektrik akımına kapılan çift hayatını kaybetti

Siirt'in Kurtalan ilçesinde elektrik akımına kapılan yaşlı çift hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan çift hayatını kaybetti

Kurtalan'ın Beykent köyünde Hüseyin Kilvan (70) ve eşi Behiye Kilvan (65), evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde çiftin Kilvan çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

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