Elektrik akımına kapılan çiftçiden acı haber

Ankara'nın Polatlı ilçesinde tarlasını sulamak isterken elektrik akımına kapılan çiftçi Turhan Yargıç, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elektrik akımına kapılan çiftçiden acı haber

Sarıoba Mahallesi'nde çiftçi Turhan Yargıç, tarlasındaki ekinleri sulamak için elektrik direğindeki şarteli açarken akıma kapıldı.

Bir süre sonra Yargıç'ın yerde hareketsiz yattığını görenler, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Turhan Yargıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şartelde kaçak olduğu tespit edilirken; evli ve 2 çocuk babası Turhan Yargıç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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