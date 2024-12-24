Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrika inşaatında elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Akhisar Mahallesi Eğriyol Sokak’ta bir fabrika inşaatında asma katta çalışan inşaat işçisi Burhan Ç., yukarı çekmek istediği demir borunun, yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Burhan Ç., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Burhan Ç.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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