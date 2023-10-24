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Elektrik akımına kapılan polis memuru hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, elektrikli şofbendeki kaçak nedeniyle akıma kapılan polis memuru Cahit Alkan yaşamını yitirdi.

Elektrik akımına kapılan polis memuru hayatını kaybetti

'de bir polis, elektrik akımına kapılması sonucu öldü.

Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi'nde yaşayan 12 yıllık polis memuru Cahit Alkan (38), bu sabah duş almak için banyoya girdi.

Evli ve 1 çocuk babası Alkan, şofbendeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı.

Durumu fark eden yakınları durumu sağlık ekibi ve polise bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Alkan'ı ambulansla bir hastaneye götürdü.

Alkan, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis memuru Alkan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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