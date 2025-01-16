Elektrik akımına kapılan teknisyenden acı haber

Havran ilçesi Ebubekir Mahallesi'nde arızaya müdahaleye gittiği ileri sürülen Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) Edremit İşletmesi'nde görevli elektrik teknisyeni Oktay Solar, elektrik akımına kapıldı.

Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Solar, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve bir çocuk babası olan Oktay Solar'ın ölümüyle ailesi, iş arkadaşları ve sevenleri yasa boğuldu.

Polis, Solar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.