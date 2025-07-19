Elektrik akımına kapılan temizlik işçisi öldü
Samsun'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan belediye işçisi hayatını kaybetti.
Samsun Çarşamba Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan işçi Murat Ak, Dikencik Mahallesi'nde çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Ak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ak'ın cenazesi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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