Elektrik akımına kapılan temizlik işçisi öldü

Samsun'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan belediye işçisi hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan temizlik işçisi öldü

Çarşamba Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan işçi Murat Ak, Dikencik Mahallesi'nde çıktığı direğinde akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Ak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ak'ın cenazesi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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