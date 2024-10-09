Elektrik akımına kapılan ustanın acı ölümü

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan sıva ustası Suriye uyruklu Ahmet El Hüseyin, hastanede yaşamını yitirdi.  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elektrik akımına kapılan ustanın acı ölümü

Osmanlı Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta sıva ustası olarak çalışan Ahmet El Hüseyin, açıkta bulunan elektrik kablosuna temas edince akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Ahmet El Hüseyin, diğer işçilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet El Hüseyin, kurtarılamadı. Cenaze, adli tıp kurumundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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