Elektrik akımına kapılan yaşlı çiftin acı ölümü

Siirt'te elektrik akımına kapılan yaşlı çift hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elektrik akımına kapılan yaşlı çiftin acı ölümü

'in Kurtalan ilçesi Beykent köyünde Hüseyin Kilvan (70) ve eşi Behiye Kilvan (65), evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİLER

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde çiftin Kilvan çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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