Elektrik akımına kapılarak ölen gencin davasında 4 kişi tutuklandı

İbrahim B.'nin ölümüne ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ve olaya bilirkişi atanmasının ardından davada bugün karar çıktı.

İbrahim B.'nin ölümüne neden oldukları şüphesiyle gözaltına alınan A. E. M., O. K., A. Ş. ve O. A., CMK 100/1-3 ve devamı maddeleri gereğince "Taksirle Ölüme Neden Olma" iddiasıyla tutuklandı. Şüphelilerden O. G. ise serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği Çayır Festivali kapsamında dondurmacı standında görevli olarak çalışan 18 yaşındaki İbrahim B., elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İbrahim B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

