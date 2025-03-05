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Elektrik akımına kapılıp can verdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 19 yaşındaki bir genç, temas ettiği elektrikli su ısıtıcısından akıma kapılıp hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılıp can verdi

Güngör Mahallesi'nde üniversite sınavına hazırlandığı ve dershane öğrencisi olduğu belirtilen 19 yaşındaki Gülcan Bilici, elektrikli su ısıtıcısına temas edince akıma kapıldı.

Yakınlarının ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Bilici, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bilici, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

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