Elektrik akımına kapılıp can verdi

Artuklu ilçesi Ofis Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin çatısında kaynak yapan Bünyamin Yertüm, elektrik akımına kapılıp düştü.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yetrüm, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Geçen yıl evlendiği öğrenilen Yertüm’ün cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.



Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.