Elektrik akımından ölüm davasında ara karar

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde, 12 Temmuz günü sağanak yağışın etkili olduğu günde su birikintisine basan Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 13 kişinin tutuklu bulunduğu, 42 sanıklı davanın ikinci celsesi, bugün 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Yargılanan sanık sayısının fazlalığı sebebiyle ilk günkü mahkemede 13 tutuklu sanığın ifadeleri alındı. 11 saat süren duruşmanın ardından bugün ise tutuksuz yargılanan sanıkların savunmaları dinlendi. Duruşmada mütaalaya ilişkin konuşan Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, "İhmali ve sorumluluğu bulunanların en ağır cezayı almasını istiyorum. Başka birinin daha böyle canı yanmasın" dedi. Özge Ceren Deniz'in annesi Filiz Abi ise, "42 kişinin de müebbet almasını istiyorum" dedi.

Özge Ceren Deniz

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI



İki gün boyunca, 20 saat süren davanın ilk duruşmasında mahkeme başkanı, sanık ve avukatların mütalaaya karşı savunmalarının ardından ara kararını açıkladı. Duruşmada, adli kontrol yetersiz kalacağından tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Adli kontrol şartı ya da yurtdışı çıkış yasağı ile yargılanan tutuksuz sanıkların sadece birinin durumunda değişiklik yapıldı. Tutuksuz sanık Alara E.'nin ev hapsi kararının sanığın hamilelik durumu gözetilerek kaldırılmasına karar verildi.



Kararın ardından salonda sanık yakınlarının sesinin yankılanmasının ardından mahkeme başkanı, "İki gündür burada sanık dinliyoruz. Kimse kusurlu değil ama iki kişi ölmüş. Herkes bunun bilincine göre hareket etsin. 7 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz” dedi.



Ara kararda ayrıca TEDAŞ’a yazı yazılmasına ve sanıkların HTS kayıtlarının istenmesine, AYKOME’ye 6 ay öncesine ilişkin çalışma yapılıp yapılmadığı ve izin alınıp alınmadığına ilişkin yazı yazılmasına karar verildi. Duruşma savcısının keşifle birlikte yeni bir kişi raporunu sonra değerlendirilmesine karar vererek ilk buluşmayı tamamladı.

İnanç Öktemay