Elektrik akımını kapılan Nudem'den 11 gün sonra acı haber

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 12 yaşındaki Nudem Kaya, elektrik akımına kapıldı. Küçük kız, tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi.

Elektrik akımını kapılan Nudem'den 11 gün sonra acı haber

Çınar ilçesi kırsal Beşpınar Köyü Murattaşı Mezrası’nda okuldan eve dönen Nudem Kaya, yerde gördüğü elektrik teline dokununca akıma kapıldı.

Nudem ağır yaralanırken çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nudem Kaya, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren Nudem Kaya, dün hayatını kaybetti. Kaya’nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün Murattaşı Mahallesi mezarlığında defnedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

"Yabancı uyruklu hastaların sağlık harcamalarını Bakanlık ödeyecek" iddialarına yalanlama

"Yabancı uyruklu hastaların sağlık harcamalarını Bakanlık ödeyecek" iddialarına yalanlama

Hastanenin bodrum katında yangın: 5 hasta başka hastanelere nakledildi

Hastanenin bodrum katında yangın: 5 hasta başka hastanelere nakledildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig’e yükselen takımlara tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig’e yükselen takımlara tebrik mesajı

Denizkurdu Tatbikatı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz"

Denizkurdu Tatbikatı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz"

Emniyet şeridindeki vince yabancı turist taşıyan minibüs çarptı: 3 yaralı

Emniyet şeridindeki vince yabancı turist taşıyan minibüs çarptı: 3 yaralı

CHP, belediyelere "Kayırmacılık, Şatafat ve İsrafla Mücadele" genelgesi gönderdi

CHP, belediyelere "Kayırmacılık, Şatafat ve İsrafla Mücadele" genelgesi gönderdi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...