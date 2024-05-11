Elektrik akımını kapılan Nudem'den 11 gün sonra acı haber

Çınar ilçesi kırsal Beşpınar Köyü Murattaşı Mezrası’nda okuldan eve dönen Nudem Kaya, yerde gördüğü elektrik teline dokununca akıma kapıldı.



Nudem ağır yaralanırken çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nudem Kaya, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.



Hastanede tedavisi süren Nudem Kaya, dün hayatını kaybetti. Kaya’nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün Murattaşı Mahallesi mezarlığında defnedildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.