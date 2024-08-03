Elektrik bisiklet yandı, sürücü canını zor kurtardı

Bursa'da seyir halindeki elektrikli bisikletin bataryasının patlaması sonucu yangın çıktı. Sürücü canını son anda kurtarırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Elektrik bisiklet yandı, sürücü canını zor kurtardı

, saat 13.30 sıralarında İznik ilçesi Selçuk Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Eray Kırıkoğlu idaresindeki 16 AVU 171 plakalı elektrikli bisiklet seyir halindeyken pilinin patlaması sonrası bir anda alev aldı.

Kırıkoğlu, kısa sürede alev topuna dönen elektrikli bisikletini, yangının diğer araçlara sıçramaması için sürükleyerek kenara çekmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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