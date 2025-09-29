Elektrik çarptı, hastaneye götürülürken trafik kazasında öldü

Mersin'in Erdemli ilçesindeki olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alata Mahallesi’de meydana geldi.

Dağlı Mahallesi’nde ceviz toplamak için ağaca çıkan Yusuf Günar (26), elektrik akımına kapıldı. Dengesini kaybeden Günar, metrelerce yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Günar’ı hastaneye yetiştirmek isteyen nişanlısı İ.Y, özel aracıyla yola çıktı. Alata Mahallesi’ne geldiklerinde genç kadının kullandığı otomobil, önünde seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklete çarpıp, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada İ.Y, Yusuf Günar ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Günar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

