Elektrik dağıtım firması işçileri akıma kapıldı: 1 ölü, 2 yaralı

Batman'da bir petrol sahasında enerji nakil hattı çekilirken içşiler akıma kapıldı. 1 kişi hayatını kaybetti, 2 işçi ise yaralandı.

Elektrik dağıtım firması işçileri akıma kapıldı: 1 ölü, 2 yaralı

’ın Beşiri ilçesi Beşpınar köyü yakınındaki Çakıllı petrol sahasında, dağıtım firması çalışanları İrfan Demir ile O.B. ve S.O., enerji nakil hattı çekildiği sırada akıma kapıldı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde İrfan Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı diğer 2 işçi ilk müdahalenin ardından Beşiri Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

4 çocuk babası İrfan Demir’in cenazesi ise otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Yaralı işçilerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İrfan Demir’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Balpınar beldesinde toprağa verilecek.

Elektrik dağıtım firması işçileri akıma kapıldı: 1 ölü, 2 yaralı - 1 İrfan Demir

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