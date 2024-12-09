Elektrik direği bomba gibi patladı, uykudan uyanan mahalleli ne olduğunu anlamadı

İstanbul Arnavutköy'de gece saatlerinde bomba gibi patlayan elektrik direği, mahalle sakinlerini uykusundan uyandırdı. Ne olduğunu anlamayan mahalleli, cama çıktığında şoke oldu.

Elektrik direği bomba gibi patladı, uykudan uyanan mahalleli ne olduğunu anlamadı

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde dün gece saatlerinde bir direğinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında elektrik direği ve kablolar bomba gibi patladı.

Sesleri duyan mahalle sakinleri cam ve balkonlara çıkarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. İhbarlar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tamam direğe müdahale ederek söndürdü. Yaşanılanlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, mahalleye gece boyu elektrik verilemedi.

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