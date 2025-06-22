Elektrik direği düştü, yangın çıktı

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde elektrik direğinin boş bir araziye devrilmesi sonucu arazideki otluk alan alev aldı.



Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

