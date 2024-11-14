Elektrik direğinde akıma kapılan elektrikçi öldü

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde elektrik direğindeki arızayı gidermeye çalışırken, akıma kapılıp ağır yaralanan Casım Aksoy (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Elektrik direğinde akıma kapılan elektrikçi öldü

Olay, Harran’a bağlı kırsal Gökçe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir direğinde meydana gelen arızayı gidermek için çalışan elektrikçi Casım Aksoy, akıma kapılarak ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Harran Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aksoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 6 çocuk babası olan Casım Aksoy'un cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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