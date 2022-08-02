Elektrik direğindeki akım öldürdü

Malatya'da sokakta oynarken elektrik direğindeki akıma kapılan 3 yaşındaki Hiranur yaşamını yitirdi.

Haberler - İHA 02.08.2022 - 12:12

Elektrik direğindeki akım öldürdü

’da elektrik direğindeki akıma kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Kurtuşağı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşındaki Hiranur Dilek arkadaşları ile evlerinin önünde oyun oynarken bölgede bulunan aydınlatma direğinden akıma kapıldı.

Durumun fark edilmesinin ardından hastaneye kaldırılan küçük kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastanedeki işlemlerinin ardından cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılan Hiranur Dilek'un cenazesi buradan alınarak gözyaşları arasında Kurtuşağı Mahallesi’nde defnedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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