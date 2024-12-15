Elektrik direğine çarpan motosikletliden acı haber
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, beton elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mehmet Derin'in (20) kullandığı motosiklet, Işıkveren Caddesi'nde sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı genç, kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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