Elektrik direğine çarpan otomobil alev topuna döndü

Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Caddesi istikametine seyir halinde olan Zübeyir A. idaresindeki plakası alınamayan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.



ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ



Çarpmanın etkisiyle araç alev aldı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücü, otomobil içerisinden çıkartılırken araç kısa sürede alev topuna döndü. Bu anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri cadde üzerindeki trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık görevlileri de kaza yapan sürücüyü sağlık kontrolünden geçirdi.