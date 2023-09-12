Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Sedef Aydın hayatını kaybetti, 3 arkadaşı yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Aydın-Denizli kara yolu İsabeyli Mahallesi yakınlarında Denizli'den Aydın yönüne giden Sedef Aydın'ın kullandığı 35 ANT 985 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Sürücü Aydın hayatını kaybetti, araçtaki arkadaşları Kardelen Albayrak (23) Tuğba İsmihan Albayrak (17) ve Ayşe Baylan (29) yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - 1

Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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