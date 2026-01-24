Elektrik direğine saplandı, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti
24.01.2026 09:25
IHA
Sürücü, 18 yaşındaydı.
İHA
Hatay’da sürücü Ali Kaçar direksiyon hakimiyetini kaybedince araçla birlikte elektrik direğine saplandı. Kaçar, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Dörtyol ilçesinde ölümlü trafik kazası meydana geldi.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine saplandı.
Kazada araç içerisinde sıkışan M.A.K. ve Ali Kaçar yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Dörtyol Devlet Hastanesi’ne sevk edilen şahıslardan Ali Kaçar durumu ağır olarak tedavi altına alındı.
Kaçar, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.