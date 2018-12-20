Kayseri'de bir tarım işletmesinin bahçesindeki metal elektrik direğini oksijen kaynağı ile keserek çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi'nde, bir tarım işletmesinin bahçesinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Olay yerine giden ekipler, işletme bahçesinde bulunan 4 demir elektrik direğini oksijen kaynağı ile keserek çalmak isteyen Ç.K., S.K. ve M.Ç.'yi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerinden Ç.K.'nin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu da bulundu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Elektrik direğini çalarken yakalandılar
Anadolu AjansıTürkiye
Kayseri'de bir tarım işletmesinin bahçesindeki metal elektrik direğini oksijen kaynağı ile keserken yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Kayseri'de bir tarım işletmesinin bahçesindeki metal elektrik direğini oksijen kaynağı ile keserek çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.