Elektrik faciasında belediye başkanları hakkında suç duyurusu

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak iki kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Elektrik faciasında belediye başkanları hakkında suç duyurusu
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'de sağanak yağmurda elektrik akımına kapılarak iki kişinin hayatını kaybettiği olayda sorşturma sürüyor.

Hayatını kaybenden Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek, İzmir Adliyesi önünde gazetecilere, 42 kişi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan iddianame düzenlenerek Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiğini hatırlattı.

BELEDİYE BAŞKANLARI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Olayda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı , Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, eski Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile eski İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı olan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın da bu sorumluluklarının ve kusurlarının olduğunu savunan Sarıçiçek, olayda kusur ve ihmaller olduğu gerekçesiyle savcılığa bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Sarıçiçek, "Özge Ceren Deniz'in ölümünde ihmali ve kusuru bulunan tüm suçluların olası kastla adam öldürme suçundan gereken cezayı almaları için davamızın sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 48'i yakalanmıştı. Bu kişilerden 14'ü tutuklanmış, itiraz üzerine 1 kişi tahliye edilmişti.

Olayda 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 42 kişi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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