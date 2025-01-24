Elektrik faciasında tutukluluğa devam kararı

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında dava açılan 11'i tutuklu 42 sanığın yargılanmasına devam edildi.



İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında, tutuklular, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.



Duruşmada, Büyükşehir Belediyesinde zabıta olarak görev yapan tanık A.Ç'ye söz verildi.



Olay günü bölgede görevli olduğunu anlatan A.Ç, "Bize 2 vatandaşın elektriğe kapıldığına dair bir ihbar geldi. Sonrasında bir kişiye daha elektrik çarptığını öğrendik. GDZ Elektrik'i aradım ama ulaşamadım. Polise bilgi verdim. Ambulans çağırdım." dedi.



Savcı, sanıklar hakkında tutukluluk ve adli kontrolün devamı yönünde mütalaa sundu.



Celsede söz verilen Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, "Geçen duruşmada herkes suçu birbirine atıyordu. Her iki kurumda ölüme sebebiyet verenlerin en ağır cezayı almasını, bir an önce adaletin tecelli etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.



Daha sonra sanıklar, mütalaaya karşı savunmalarını yaptı.

ARA KARAR AÇIKLANDI



Mahkeme heyeti, savunmaların ardından ara kararını açıkladı.



Bilirkişi raporunun yetişmemesi ve dosyadaki bazı eksikliklerin giderilmesine hükmeden mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına, 3 tutuksuzun ev hapsi şeklindeki adli kontrollünü yurt dışına çıkış yasağı olarak değiştirilmesine karar verdi.



Duruşma 24 Mart Pazartesi gününe ertelendi.